IFARHU: requisitos para entregar el boletín del segundo trimestre y fecha límite

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los padres de familia de estudiantes de primaria, premedia y media que deben entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre en las sedes regionales correspondientes.
Le podría interesar: IFARHU, becas del Concurso General: ¿cuándo será el pago y qué se sabe de las tarjetas?
¿Cuáles son los requisitos para entregar el boletín al IFARHU?
Los padres de familia o acudientes deberán presentar los siguientes documentos:
- Boletín del segundo trimestre, con el sello original y fresco del centro educativo.
- Volante de pago del trimestre anterior, correspondiente al primer trimestre.