Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2026 - 16:25

IFARHU: requisitos para entregar el boletín del segundo trimestre y fecha límite

La entrega del boletín está dirigida a estudiantes con becas vigentes y nuevas, asistencias vigentes y nuevos apoyos económicos por discapacidad del IFARHU.

IFARHU anuncia recepción de boletines.

IFARHU anuncia recepción de boletines.

@IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los padres de familia de estudiantes de primaria, premedia y media que deben entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre en las sedes regionales correspondientes.

La jornada está dirigida a estudiantes con becas vigentes y nuevas, asistencias vigentes y nuevos apoyos económicos por discapacidad. La recepción de documentos estará disponible hasta el 14 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

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