IFARHU: requisitos para entregar el boletín del segundo trimestre y fecha límite

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) recordó a los padres de familia de estudiantes de primaria, premedia y media que deben entregar el boletín correspondiente al segundo trimestre en las sedes regionales correspondientes.

La jornada está dirigida a estudiantes con becas vigentes y nuevas, asistencias vigentes y nuevos apoyos económicos por discapacidad. La recepción de documentos estará disponible hasta el 14 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

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¿Cuáles son los requisitos para entregar el boletín al IFARHU?

Los padres de familia o acudientes deberán presentar los siguientes documentos:

Boletín del segundo trimestre , con el sello original y fresco del centro educativo.

, con el sello original y fresco del centro educativo. Volante de pago del trimestre anterior, correspondiente al primer trimestre.