Incendio en Curundú consume por completo un caserón; varias familias quedan sin vivienda

Al mediodía de este miércoles 30 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que se encontraba culminando las labores para sofocar el incendio en Santa Cruz, Curundú , que consumió en su totalidad un caserón de madera.

De acuerdo con la información recabada, no se registraron heridos ni víctimas fatales; sin embargo, varias familias, algunas conformadas por más de cuatro integrantes, quedaron sin vivienda.

Residentes aseguran que habían solicitado una solución habitacional

Ante esta situación, los residentes señalaron que en varias ocasiones solicitaron a las autoridades locales y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) una solución habitacional debido al riesgo que representaba la infraestructura, pero aseguran que sus peticiones no fueron atendidas.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno, liderado por Dinoska Montalvo, explicó que existen avances en proyectos de vivienda para brindarles una solución; sin embargo, aún se encuentran trabajando en esta iniciativa.

Por el momento, las autoridades verifican los lugares donde podrían ser reubicadas las familias afectadas.