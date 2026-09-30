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Cámara de Comercio recomienda tomar en cuenta a las comunidades al decidir sobre la mina

La Cámara de Comercio e Industrias, reconoció el manejo que ha dado el Gobierno Nacional al tema minero, y señaló la importancia de tomar en cuenta a las comunidades y proveedores locales del área para ser los primeros impactados con la decisión que se tome. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recomendó que para cualquier negociación de la mina no debe generar un costo adicional al Estado, mientras que el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, enfatizó en que este problema heredado ha sido enfrentado con responsabilidad por la actual administración.