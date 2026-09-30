Panamá vs. Nueva Zelanda: dónde ver en vivo el partido desde Japón

La Selección de Panamá se medirá este jueves 1 de octubre a su similar de Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón, como parte de las semifinales de la Copa Kirin 2026. El encuentro podrá verse en vivo a través de las pantallas de RPC TV.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que, en seguimiento al caso del jugador Josué Vergara, solicitó a su club, el KAA Gent de Bélgica, la incorporación del delantero a la concentración de la Selección Mayor de Panamá en Japón, como parte de la gira asiática que actualmente realiza el conjunto nacional.

Thomas Christiansen habla previo al Panamá vs. Nueva Zelanda

En la previa del encuentro, Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor de Panamá, destacó la ilusión que existe dentro del grupo por disputar este partido en territorio japonés y reconoció la dificultad que representará enfrentarse a una selección que viene de competir en la Copa Mundial 2026.

“Es la primera vez que venimos a Japón y estamos muy ilusionados por este partido y queremos hacer un buen papel", señaló.

Christiansen también adelantó que el once que presentará Panamá ante Nueva Zelanda tendrá una combinación de experiencia y juventud, aunque con una presencia menor de jugadores jóvenes respecto al encuentro disputado ante India.

Panamá y Nueva Zelanda disputarán una de las semifinales del torneo, mientras que Japón y Ecuador se enfrentarán en la otra llave. La final y el partido por el tercer lugar están programados para el lunes 5 de octubre en el Estadio Nacional de Tokio.