Campaña contra el cáncer en Panamá: estas son las actividades programadas para octubre

El Palacio de Las Garzas fue iluminado de rosado y celeste para dar inicio a la campaña “Con Paso Firme en la Lucha contra el Cáncer” , impulsada por el Despacho de la Primera Dama para promover durante octubre la prevención y detección temprana del cáncer de mama y próstata en Panamá.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañó a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, durante el inicio de la campaña. La iluminación permanecerá durante octubre como parte de las actividades de concienciación.

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¿Qué actividades contra el cáncer se realizarán en octubre?

La agenda incluye diferentes iniciativas destinadas a promover la prevención y recaudar fondos para apoyar la atención de pacientes oncológicos.

El 22 de octubre, el Teatro Nacional será escenario de una función especial del ballet “La Bella Durmiente”, con boletos entre B/.14.00 y B/.60.00. Según la información divulgada, los fondos recaudados serán destinados a la adquisición de un nuevo equipo para apoyar la atención de pacientes del Instituto Oncológico Nacional (ION).

Para el 25 de octubre, desde las 6:00 a.m., está programada la tradicional Caminatón en la Cinta Costera. Las camisetas oficiales tendrán un costo de B/.12.00 y su venta contribuirá a la recaudación de fondos para la atención oncológica.

La campaña también contempla la circulación de una tarjeta prepago conmemorativa de +Móvil de B/.5.00 y B/.6.00.

Previamente, se realizó la “Sandwichatón”, durante la cual fueron preparados y entregados 950 kits de emparedados a pacientes y familiares del Instituto Oncológico Nacional.

Clínicas móviles mantienen jornadas de detección

El programa Amor Sobre Ruedas mantiene durante el año el recorrido de clínicas móviles que ofrecen servicios como mamografías y pruebas de PSA.

De acuerdo con cifras divulgadas por el Despacho de la Primera Dama, durante dos años el programa ha brindado 75,889 atenciones y realizado 11,913 mamografías, mediante las cuales se detectaron 173 casos positivos de cáncer de mama.

Solo durante el último año, con datos contabilizados hasta julio, se realizaron 3,429 mamografías, con 29 casos positivos detectados, además de 312 pruebas de PSA.

Panamá avanza en nuevo centro oncológico en Bugaba

Paralelamente, Panamá mantiene cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la instalación y puesta en funcionamiento de un acelerador lineal en el nuevo Hospital de Bugaba, Chiriquí.

El proyecto contempla además capacitación técnica para contar con personal panameño preparado para operar y brindar mantenimiento al equipo.

El acelerador permitirá ofrecer tratamientos de radioterapia en el interior del país y ampliar la capacidad de atención de pacientes oncológicos.