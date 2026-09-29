Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2026 - 10:15

Pago del PASE-U 2026: lugares de la entrega del IFARHU para este miércoles 30 de septiembre

El IFARHU indica en su calendario de pago las escuelas cuyos estudiantes recibirán el PASE-U mediante la nueva tarjeta en Panamá Este.

Pago del PASE-U. 

Pago del PASE-U. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

El calendario de pago del PASE-U, emitido por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), establece las escuelas cuyos estudiantes recibirán su desembolso mediante la nueva tarjeta de débito en la región de Panamá Este este miércoles 30 de septiembre.

Pagos del PASE-U en Panamá Este

24 de Diciembre

  • Esc. Sec. Francisco de Miranda
  • C.E. Morada de Sión
  • Cent. Educ. Gotita del Saber
  • Cent. Educ. Nuevo Tocumen
  • Col. Bilingüe La Biblia Abierta
  • The Hills School
  • Esc. Quiriat-Salem
  • Los Delfines
  • Acad. Bilingüe Nueva Esperanza
  • Ctro. Educ. Eben Ezer
  • Esc. Comunitaria de la 24 de Diciembre
  • Cent. Educ. Juan Pablo Segundo
  • Esc. Un Paso Hacia el Futuro
  • Col. Parroquial Santa María Goretti
  • Esc. Altos de Pacora
  • Esc. Cerro Azul
  • Cent. Escolar San Miguel Febres Cordero
  • I.P.T. Jeptha B. Duncan
  • Esc. Altos de Cabuya
  • Esc. Vista Hermosa

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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