Pago PASE-U en PUNCH: ¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?

Los beneficiarios del PASE-U que ya cuentan con su tarjeta pueden consultar desde el celular el saldo disponible y los movimientos a través de la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros. El proceso, según el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), permite verificar la información de la billetera digital y comprobar los fondos disponibles para realizar las compras permitidas por el programa.

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¿Cómo consultar el saldo del PASE-U en PUNCH?

Para verificar el saldo de la tarjeta, el usuario debe ingresar a la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros utilizando los datos registrados durante el proceso de activación.

Los pasos son:

Abra la aplicación: ingrese a PUNCH by Caja de Ahorros desde su teléfono.

Inicie sesión: utilice el correo registrado y el código de verificación o método de seguridad configurado.

Revise la pantalla principal: allí podrá visualizar el saldo disponible y los movimientos registrados en su billetera digital.

La consulta puede realizarse directamente desde el celular una vez que la cuenta se encuentre correctamente registrada y activada.

@CAhorros

¿Qué pasa si el saldo del PASE-U aparece en 0.00?

Si al ingresar a PUNCH el saldo aparece en 0.00, esto no necesariamente significa que exista un problema con la tarjeta.

Una posibilidad es que el desembolso todavía no se haya hecho efectivo o que aún no corresponda el pago según el cronograma aplicable al beneficiario.

También pueden presentarse intermitencias temporales en la plataforma, especialmente durante periodos de alta demanda.

Si recientemente se realizó un desembolso y el saldo continúa sin reflejarse, es recomendable volver a consultar posteriormente y mantenerse atento a la información oficial relacionada con los pagos.

¿Dónde aparecen los movimientos de la tarjeta PASE-U?

Desde PUNCH, los usuarios también pueden consultar los movimientos asociados a la billetera digital, lo que facilita revisar las operaciones realizadas y el saldo disponible.

La aplicación se convierte así en una de las herramientas para que padres, acudientes y beneficiarios puedan dar seguimiento a los fondos acreditados mediante la tarjeta del PASE-U.