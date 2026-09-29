¿Lo llaman y nadie responde? Esto debe saber sobre las llamadas silenciosas

Contesta una llamada de un número desconocido, dice “¿aló?” varias veces y del otro lado nadie responde. Las llamadas silenciosas pueden tener diferentes causas, pero expertos en seguridad digital advierten que algunas también pueden utilizarse como parte de estrategias para identificar números activos, recopilar información o preparar posteriores intentos de estafa.

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¿Qué buscan con las llamadas silenciosas?

Una llamada en la que nadie responde no significa automáticamente que le hayan robado información o clonado su voz. Sin embargo, este tipo de contacto puede utilizarse para comprobar que un número telefónico está activo y que una persona responde.

Posteriormente, esa información puede ser aprovechada en otros intentos de fraude en los que los delincuentes buscan obtener datos personales, financieros o credenciales mediante engaños.

Expertos explican cómo las llamadas silenciosas se han convertido en una modalidad empleada por ciberdelincuentes para cometer estafas, mediante la clonación de la voz y captación de los datos personales. pic.twitter.com/mWenI3dN1e — Telemetro Reporta (@TReporta) September 29, 2026

Expertos también advierten sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de imitar voces. Por ello, los usuarios deben ser especialmente cuidadosos cuando reciben llamadas inesperadas en las que posteriormente se les solicita información personal, códigos de seguridad, contraseñas o dinero.

¿Pueden clonar su voz solo porque dijo “sí” o “aló”?

Responder brevemente una llamada no implica por sí solo que un delincuente pueda acceder automáticamente a sus cuentas o datos personales.

La clonación de voz mediante inteligencia artificial requiere muestras de audio, y los riesgos aumentan cuando los delincuentes consiguen suficiente material de una persona y lo combinan con información obtenida de otras fuentes.

Por eso, ante llamadas sospechosas, lo recomendable es no proporcionar datos personales, bancarios, contraseñas ni códigos recibidos por SMS o aplicaciones.

¿Qué hacer si recibe una llamada silenciosa?

Si contesta y nadie responde, evite mantener una conversación innecesaria o proporcionar información. Puede finalizar la llamada y, si el número insiste o resulta sospechoso, bloquearlo.

También debe desconfiar si posteriormente alguien llama asegurando ser un familiar, banco, empresa o institución y solicita dinero o información confidencial con carácter urgente.

En esos casos, contacte directamente a la persona o institución mediante un número oficial que usted ya conozca, en lugar de devolver la llamada al número que aparece en pantalla.

Si recibe una llamada en la que supuestamente un familiar enfrenta una emergencia y reconoce su voz, procure verificar su identidad mediante otra vía antes de realizar transferencias o entregar información. Las nuevas tecnologías hacen cada vez más importante verificar antes de actuar.