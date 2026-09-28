Sucot: ¿Qué es la Fiesta de los Tabernáculos, qué significa y quiénes la celebran?

Sucot, también conocida como la Fiesta de los Tabernáculos o de las Cabañas , es una festividad judía de origen bíblico que recuerda el periodo en que los israelitas habitaron en refugios temporales después del éxodo de Egipto. También está vinculada históricamente con la cosecha y las antiguas peregrinaciones a Jerusalén.

Fiesta de los Tabernáculos: ¿Qué significa Sucot?

La palabra hebrea Sucot es el plural de sucá, término utilizado para referirse a una cabaña o refugio temporal.

Durante la festividad, una de las principales tradiciones consiste en construir una sucá, una estructura temporal en la que las familias pueden reunirse, comer y realizar otras actividades durante los días de celebración.

Sucot, también conocida como la Fiesta de los Tabernáculos, está profundamente ligada a la tradición de peregrinar a Jerusalén y a su historia bíblica. Cada año, @ICEJofficial celebra la festividad, que reúne en Jerusalén a miles de cristianos de todo el mundo.



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La tradición recuerda las viviendas temporales utilizadas por los israelitas durante su recorrido por el desierto después de salir de Egipto. Sucot también tiene un significado agrícola relacionado con la recolección de las cosechas.

¿Quiénes celebran Sucot?

Sucot es una festividad del judaísmo y forma parte de las tres antiguas fiestas de peregrinación, junto con Pésaj y Shavuot.

En tiempos bíblicos, estas celebraciones estaban vinculadas con las peregrinaciones hacia Jerusalén y el Templo.

En la actualidad, algunas organizaciones y comunidades cristianas también realizan actividades relacionadas con la Fiesta de los Tabernáculos. Entre ellas se encuentra la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén (ICEJ), que organiza una celebración anual en Israel con participantes cristianos procedentes de diferentes países.

Sucot y las antiguas peregrinaciones a Jerusalén

La historia de estas peregrinaciones también puede apreciarse en la antigua Ciudad de David, en Jerusalén. Allí se encuentra el Camino de Peregrinación, una ruta utilizada hace aproximadamente 2,000 años para desplazarse desde el estanque de Siloé hacia el área del Templo.

Actualmente, este recorrido constituye un sitio de interés histórico y arqueológico que permite conocer parte del contexto de las antiguas peregrinaciones a Jerusalén.

¿Cuándo se celebra Sucot en 2026?

Sucot comienza cada año el día 15 del mes hebreo de Tishrei. En 2026, la festividad comenzó al atardecer del viernes 25 de septiembre y se extiende hasta el anochecer del viernes 2 de octubre.

Durante estos días, las comunidades judías mantienen distintas tradiciones religiosas y familiares asociadas con una celebración que se remonta a tiempos bíblicos.