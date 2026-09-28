Dengue: Panamá acumula 8,060 casos y registra una reducción de 27.3% según el Minsa

Panamá acumula 8,060 casos de dengue y registra una reducción de 27.3%.

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través del Departamento de Epidemiología, informó las cifras correspondientes a la semana epidemiológica n.° 35 de 2026, comprendida entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, con datos sobre distintas enfermedades bajo vigilancia epidemiológica en el país como el dengue.

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Entre los registros reportados durante este periodo se encuentran casos de dengue, malaria, leishmaniasis y gusano barrenador en humanos, mientras que otras enfermedades no presentaron nuevos casos durante la semana.

Dengue

Durante la semana epidemiológica n.° 35 se confirmaron 363 casos de dengue, con una tasa de incidencia de 7.9 casos por cada 100 mil habitantes.

El acumulado nacional de 2026 alcanza los 8,060 casos.

Malaria

En el caso de la malaria, durante la semana n.° 35 se notificaron 10 nuevos casos y se actualizaron 112 casos correspondientes a semanas anteriores.

Con estos registros, el acumulado de malaria en 2026 se ubica en 5,420 casos.

Leishmaniasis

Durante la semana epidemiológica n.° 35 se registraron 31 casos de leishmaniasis.

El acumulado durante 2026 alcanza los 1,822 casos.

Gusano barrenador en humanos

El informe epidemiológico también reportó 2 casos de gusano barrenador en humanos durante la semana n.° 35.

En lo que va del año, el acumulado asciende a 89 casos.

Minsa reporta nuevos casos de dengue, malaria y otras enfermedades en Panamá. MINSA

Influenza

En cuanto a la influenza, el Minsa informó que durante la semana epidemiológica n.° 35 no se notificaron nuevas defunciones.

El acumulado anual se mantiene en 63 defunciones.

Del total de fallecimientos registrados por influenza durante 2026, el 57.1 % correspondió a hombres, mientras que el 61.9 % se concentró en personas de 65 años y más.

Además, el 98.4 % de las personas fallecidas no contaba con vacunación contra la influenza durante la temporada actual.

El informe señala que el 82.5 % presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Síndrome gripal e infecciones respiratorias

Durante la semana n.° 35 se notificaron 812 casos de síndrome gripal, con una tasa de 17.6 casos por cada 100 mil habitantes. El acumulado de 2026 es de 30,041 casos.

En cuanto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen neumonía y bronconeumonía, se reportaron 477 casos durante la semana. El acumulado de IRAG en 2026 asciende a 14,449 casos.

Otras enfermedades bajo vigilancia

El Minsa también informó que durante la semana epidemiológica n.° 35:

Zika: no se notificaron nuevos casos. El acumulado se mantiene en 1 caso.

Chikungunya: no se registraron nuevos casos. El acumulado es de 7 casos, uno de ellos importado.

Enfermedad por virus Oropouche: no se notificaron nuevos casos. El acumulado es de 19 casos.

Fiebre por hantavirus: no se notificaron nuevos casos. El acumulado es de 19 casos.

Síndrome cardiopulmonar por hantavirus: el acumulado se mantiene en 16 casos.

Leptospirosis: no se notificaron nuevos casos. El acumulado es de 39 casos.

Viruela símica (mpox): no se notificaron nuevos casos. El acumulado de 2026 se mantiene en 8 casos.

Las autoridades reiteraron que las medidas de autocuidado y la participación de la población son fundamentales para prevenir las enfermedades y evitar complicaciones, especialmente entre grupos vulnerables.