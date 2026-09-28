Darién: capturan a hombre condenado a 40 meses de prisión que mantenía orden de captura

Un hombre de 27 años que mantenía una orden de captura fue ubicado por unidades de la Primera Brigada Oriental del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en la comunidad de Bayamón, provincia de Darién . Según la información proporcionada, el ciudadano deberá cumplir una condena de 40 meses de prisión.

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Orden de captura fue emitida en Darién

La orden contra el hombre fue emitida por el Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Darién, por lo que unidades del SENAFRONT procedieron con su captura.

De acuerdo con la información suministrada, el ciudadano fue condenado a 40 meses de cárcel por un delito relacionado con la vida e integridad sexual.

Tras su captura, se realizarán los procedimientos correspondientes para su ingreso al Sistema Penitenciario, donde deberá cumplir la pena impuesta por la autoridad judicial.