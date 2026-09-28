¿Debe reabrir Cobre Panamá? Cámara Minera fija su posición sobre el futuro de la mina

La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) recomendó avanzar hacia una reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá , mediante una solución que, según el gremio, debe ser plenamente compatible con el marco constitucional y legal vigente. La organización considera que el país cuenta actualmente con mayor información para adoptar una decisión sobre el futuro del proyecto.

¿Qué propone CAMIPA para Cobre Panamá?

CAMIPA sostiene que prolongar la incertidumbre sobre la mina también genera costos para las comunidades, trabajadores, proveedores, inversión y gestión ambiental de las instalaciones existentes.

Ante este escenario, el gremio recomienda avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones, pero plantea que cualquier solución debe atender los hallazgos de la auditoría integral, establecer obligaciones exigibles para el operador y garantizar que el Estado cuente con los recursos y la independencia necesarios para fiscalizar su cumplimiento.

Los datos nos ayudan a comprender el presente y a mirar el futuro con mayor claridad.



Panamá tiene oportunidades y desafíos que requieren responsabilidad, transparencia y una visión de largo plazo.



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La auditoría integral de Cobre Panamá fue entregada al Gobierno en junio de 2026 y se encuentra publicada por el Ministerio de Ambiente. El análisis registró un nivel de cumplimiento global de 87.73 % para el período evaluado de 2019 a 2023, pero también identificó no conformidades y aspectos ambientales que requieren atención.

CAMIPA pide un plan público con medidas correctivas

Para la Cámara Minera, los resultados de la auditoría deben convertirse en el punto de partida de un plan público de acción, que incluya medidas correctivas, plazos, indicadores y mecanismos que permitan verificar su cumplimiento.

El gremio señala que aspectos como la protección del agua, manejo de relaves, estabilidad de las instalaciones, biodiversidad y preparación para el cierre requieren vigilancia continua. También propone que los resultados de esa fiscalización sean públicos y discutidos con las comunidades.

CAMIPA considera además que una eventual reapertura debería estar acompañada por un plan verificable para recuperar empleos y oportunidades para proveedores panameños, así como por compromisos medibles sobre los beneficios para el país y las comunidades.

Gobierno aún analiza el futuro de la mina

La recomendación de CAMIPA no representa una decisión sobre la reapertura de Cobre Panamá. El Gobierno mantiene en análisis el futuro del proyecto y ha señalado que cualquier determinación deberá respetar la Constitución y la legislación vigente.

CAMIPA también propone fortalecer la capacidad técnica de las instituciones fiscalizadoras y establecer una Política Minera Nacional, con reglas claras y supervisión independiente.

El gremio manifestó su disposición a participar en un diálogo con el Gobierno, comunidades, academia, trabajadores y otros sectores de la sociedad sobre el futuro de Cobre Panamá y la actividad minera en el país.