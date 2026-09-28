Jubilados y pensionados CSS: ¿cuándo es el próximo pago de octubre 2026?

A partir de la próxima semana, la Caja de Seguro Social (CSS) realizará el primer pago de octubre de 2026 a jubilados y pensionados . La fecha dependerá de la modalidad de cobro: quienes reciben sus fondos mediante acreditamiento bancario ACH cobrarán el lunes 5 de octubre, mientras que el pago por cheque será el martes 6.

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¿Quiénes cobran el lunes 5 de octubre?

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, el lunes 5 de octubre corresponde el primer pago del mes para los jubilados y pensionados que reciben habitualmente sus fondos mediante acreditamiento bancario ACH.

Creado con IA/Telemetro

Esto significa que quienes cobran mediante depósito bancario deberán tomar como referencia el lunes 5 para verificar el acreditamiento correspondiente.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados por cheque?

Para quienes reciben su jubilación o pensión mediante cheque, la fecha establecida es el martes 6 de octubre de 2026.

De esta manera, las primeras fechas de pago de octubre quedan establecidas de la siguiente forma:

Lunes 5 de octubre: acreditamiento bancario ACH.

Martes 6 de octubre: pago mediante cheque.

Este corresponde al primer pago de octubre establecido en el calendario de la Caja de Seguro Social para jubilados y pensionados.