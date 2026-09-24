Descuentos a jubilados: Cámara de Comercio se refiere al proyecto de ley de descuentos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, manifestó que el país debe garantizar una participación correcta en las elecciones. Además, señaló que deben corregirse algunos aspectos relacionados con los descuentos otorgados a jubilados , pensionados y adultos mayores.

Barría Pino explicó que, durante las mesas de diálogo con organizaciones de jubilados y representantes gubernamentales, planteó la necesidad de identificar cuáles son los beneficios que realmente llegarán a este sector de la población. También indicó que la compra de medicamentos suelen realizarlos los adultos mayores del hogar, por lo que propuso presentar las recetas médicas en las farmacias.

Mulino devuelve el Proyecto de Ley 226

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

En una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, el mandatario solicitó que la iniciativa sea modificada y aprobada en tercer debate antes del 31 de octubre, para que pueda ser analizada nuevamente por la Presidencia de la República.