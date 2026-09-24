Descuentos a jubilados: Cámara de Comercio se refiere al proyecto de ley de descuentos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino, manifestó que el país debe garantizar una participación correcta en las elecciones. Además, señaló que deben corregirse algunos aspectos relacionados con los descuentos otorgados a jubilados, pensionados y adultos mayores.
Mulino devuelve el Proyecto de Ley 226
El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987 sobre los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
En una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, el mandatario solicitó que la iniciativa sea modificada y aprobada en tercer debate antes del 31 de octubre, para que pueda ser analizada nuevamente por la Presidencia de la República.