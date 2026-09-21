Jubilados: ¿qué descuentos quedan vigentes tras el veto de Mulino a la Ley 226?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 226 de 2025, iniciativa que buscaba modificar y ampliar los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 para jubilados , pensionados y personas de la tercera edad.

El Ejecutivo objetó el proyecto en su conjunto por razones de inconveniencia e inexequibilidad. En la comunicación remitida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, Mulino sostuvo que, aunque la iniciativa perseguía un objetivo social legítimo, algunas de sus disposiciones vulneraban la legislación y la Constitución.

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¿Los jubilados pierden sus descuentos tras el veto?

No. El veto presidencial corresponde al Proyecto de Ley 226, que pretendía modificar y adicionar disposiciones a la Ley 6.

Esto significa que los nuevos cambios contemplados en el Proyecto 226 no entran en vigencia, pero el veto no elimina por sí mismo los beneficios que ya reconoce la legislación vigente.

Jubilados pueden recibir hasta 25% de descuento en restaurantes. Clay-Banks-unsplash

La Asamblea Nacional había aprobado el Proyecto 226 en tercer debate el 27 de agosto, con 47 votos a favor. La propuesta buscaba actualizar y ampliar descuentos en medicamentos, servicios médicos, transporte y otros productos y servicios.

¿Qué descuentos continúan vigentes para jubilados?

Entre los beneficios contemplados por la Ley 6 de 1987 y sus modificaciones se encuentran descuentos en diferentes bienes y servicios.

Restaurantes y comida

Los beneficiarios mantienen descuentos establecidos para el consumo de alimentos, entre ellos:

30% en alimentación servida en restaurantes.

en alimentación servida en restaurantes. 15% en establecimientos de comida rápida con franquicias nacionales e internacionales.

Medicamentos

Se mantiene un 15% de descuento en medicamentos, uno de los beneficios de mayor interés para jubilados, pensionados y adultos mayores.

Hospitales y clínicas privadas

La legislación contempla un 15% de descuento en hospitales y clínicas privadas, bajo las condiciones establecidas por la normativa.

Servicios médicos

También permanecen beneficios en servicios de salud, entre ellos:

20% en honorarios por consultas de medicina general.

15% en servicios odontológicos.

15% en servicios de optometría.

La Asamblea Nacional ha citado estos porcentajes al referirse a los beneficios establecidos por la Ley 6 y sus posteriores modificaciones.

Transporte

La normativa también contempla beneficios en materia de transporte. Entre ellos figura un 30% de descuento en transporte interurbano, según los beneficios de la Ley 6 y sus modificaciones reseñados por la Asamblea Nacional.

¿Qué pasa con los nuevos descuentos que proponía el Proyecto 226?

Sectores de jubilados reaccionaron al veto del proyecto de Ley 226 sobre descuentos, y recordaron al Gobierno la propuesta de tener una propuesta aprobada antes del 31 de octubre. pic.twitter.com/Z0ZdoxWhtC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2026

Es importante distinguir entre los beneficios actualmente establecidos por la Ley 6 y las modificaciones que pretendía introducir el Proyecto 226.

El proyecto vetado planteaba ampliar o actualizar beneficios en rubros como medicamentos, atención médica, tratamientos, cirugías, transporte, aparatos ortopédicos, restaurantes, servicios de internet y cable, hospitales, laboratorios, servicios financieros, agua y otros productos y servicios.

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Al haber sido objetado por el Ejecutivo, esas modificaciones no entran en vigor como consecuencia de la aprobación que había realizado la Asamblea.

¿Qué deben presentar para recibir los descuentos a jubilados?

Para acceder a los beneficios correspondientes, las personas amparadas por la Ley 6 deben acreditar su condición al momento de solicitar el descuento.

Los jubilados y pensionados pueden identificarse mediante la documentación correspondiente, como su cédula de identidad personal o carné que acredite su condición de jubilado o pensionado, según corresponda.

¿Qué pasará ahora con el Proyecto 226?

El Proyecto 226 fue devuelto a la Asamblea Nacional tras ser objetado en su conjunto por el presidente Mulino.

Antes del veto, representantes del Gobierno, la Asamblea, gremios de jubilados y el sector privado habían sostenido reuniones para estudiar alternativas al esquema propuesto.

Entre los temas analizados estaban los beneficios relacionados con energía eléctrica, transporte público, telefonía, servicios de salud y artículos como pañales para adultos, sillas de ruedas y andaderas, procurando al mismo tiempo evaluar el impacto sobre las micro y pequeñas empresas.