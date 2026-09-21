Permisos para vender en desfiles patrios: Alcaldía de Panamá anuncia fechas de registro y requisitos

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura del proceso de registro para los emprendedores interesados en obtener permisos de venta durante los desfiles patrios .

Los interesados tendrán dos días para registrarse y participar posteriormente en el sorteo mediante el cual se otorgarán los espacios correspondientes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El registro estará disponible este lunes 21 y martes 22 de septiembre, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Contenido de interés: ¿Cuántos días libres quedan? Consulta el calendario de feriados en Panamá para el cierre de 2026

¿Dónde registrarse para vender en los desfiles patrios?

Los interesados deberán acudir a la Subdirección de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, ubicada en Calidonia, edificio Plaza Las Américas, tercer piso.

¡Ya puedes registrarte para la convocatoria de los Desfiles Patrios!



21 y 22 de septiembre

8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Subdirección de Microempresarios, Calidonia.



Mira los requisitos y prepárate para participar del sorteo pic.twitter.com/hoQAlQUrBG — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 21, 2026

La Alcaldía indicó que el proceso de inscripción permitirá a los emprendedores participar en el sorteo para la asignación de los permisos de venta.

¿Cuáles son los requisitos?

Para poder registrarse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrados como contribuyentes .

. Encontrarse paz y salvo .

. Contar con los carnés blanco y verde vigentes , cuando corresponda.

, cuando corresponda. Ser mayores de edad.

Los interesados deben verificar que cumplen con los requisitos antes de acudir al punto habilitado para realizar el trámite.

¿Qué se podrá vender durante los desfiles patrios?

La convocatoria contempla diferentes categorías de vendedores y productos. Entre las modalidades disponibles se encuentran los puestos de alimentos preparados, que utilizan fogones, parrillas, plantas eléctricas o tanques de gas y requieren cocinar o calentar productos en el sitio.

También se contempla la venta de snacks, agua, productos embotellados y postres, además de mercancía seca y artículos no comestibles.

En esta última categoría pueden incluirse productos como juguetes, paraguas, abanicos y bancos, entre otros.

La convocatoria también contempla vendedores ambulantes, entre ellos paleteros, raspaos y heladeros, además de otras ventas ambulantes autorizadas dentro de las categorías establecidas.

Permiso será válido para una sola persona

Un aspecto que deben tener en cuenta los emprendedores es que cada permiso será válido para una sola persona.

Por ello, quienes resulten seleccionados deberán ajustarse a las condiciones establecidas por la Alcaldía de Panamá para desarrollar la actividad comercial durante los desfiles patrios.

El registro durante el 21 y 22 de septiembre constituye la primera etapa del proceso. Posteriormente, los participantes inscritos podrán formar parte del sorteo para la asignación de los permisos.