CEO de Citi se reúne con Mulino: estos son los proyectos de Panamá que interesan a inversionistas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo este lunes en Nueva York una reunión con Jane Fraser, presidenta y CEO de Citi, en la que abordaron el desempeño de la economía panameña, las inversiones proyectadas para el Canal de Panamá y diferentes obras de infraestructura que impulsa el Gobierno.

“Estamos aquí para apoyar a Panamá”, manifestó Fraser durante el encuentro, según informó la Presidencia de la República. “Estamos aquí para apoyar a Panamá”, manifestó Fraser durante el encuentro, según informó la Presidencia de la República.

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La reunión también incluyó un conversatorio con 26 inversionistas y miembros del equipo de liderazgo de Citi, ante quienes el mandatario presentó las perspectivas económicas del país y proyectos que buscan atraer capital.

¿Qué proyectos presentó Mulino a Citi?

Entre los proyectos abordados durante la reunión estuvieron el Petroterminal de Panamá, la interconexión eléctrica con Colombia y Ecuador, el muelle multipropósito de Puerto Armuelles, el tren Panamá-David y la Línea 3 del Metro.

También se conversó sobre la ampliación de autopistas con ENA y proyectos relacionados con salud, educación y el sector agropecuario.

Fraser manifestó interés en respaldar los proyectos desarrollados por el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), poniendo a disposición capacidades de financiamiento, acceso a mercados internacionales y vínculos con inversionistas institucionales, según la información divulgada por Presidencia.

La ejecutiva también recomendó a Panamá mantener su grado de inversión, ante un escenario en el que, señaló, los programas globales de financiamiento serán cada vez más selectivos.

Canal de Panamá presenta sus próximos proyectos

La administradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, presentó durante el encuentro los principales proyectos contemplados para ampliar la plataforma logística vinculada a la vía interoceánica.

Entre las iniciativas mencionadas están:

Dos nuevas terminales portuarias.

Un gasoducto.

Un corredor logístico.

El proyecto de Río Indio.

Mulino señaló ante los inversionistas que el Canal continúa siendo un componente central de la plataforma logística del país y se refirió a un plan de inversiones por $8,500 millones para los próximos años.

El mandatario también destacó la implementación de un Port Community System, con el que se busca conectar en tiempo real a los diferentes actores de la cadena de suministro y agilizar el movimiento de carga.