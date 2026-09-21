Mulino veta proyecto de descuentos para jubilados: ¿qué pasa ahora con la Ley 226?

El presidente de la República, José Raúl Mulino , vetó y devolvió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos de la Ley 6 de 1987, relacionada con los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El mandatario objetó el proyecto en su conjunto por razones de inconveniencia e inexequibilidad, según comunicó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

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Contenido de interés: Presidente Mulino veta proyecto de ley de nuevos descuentos para jubilados y pensionados

“Aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”, señaló Mulino en la comunicación remitida al Legislativo. “Aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”, señaló Mulino en la comunicación remitida al Legislativo.

El Ejecutivo indicó que encontró razones tanto de inconveniencia como de inexequibilidad para objetar la iniciativa en su totalidad.

¿Qué proponía el Proyecto de Ley 226?

El Proyecto 226 buscaba modificar y ampliar disposiciones de la Ley 6 de 1987 relacionadas con los beneficios concedidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La iniciativa había sido aprobada en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 27 de agosto, con 47 votos a favor.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional dos proyectos de Ley aduciendo razones de inconveniencia y de inexequibilidad.



El primero de ellos fue el proyecto de ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987… pic.twitter.com/caY0lwjbFi — Telemetro Reporta (@TReporta) September 20, 2026

Durante su discusión participaron organizaciones de jubilados y representantes de distintos sectores empresariales. Parte del debate se centró en cómo actualizar los beneficios sin trasladar una carga desproporcionada a pequeños negocios.

¿Qué pasa ahora con el Proyecto de Ley 226?

El veto presidencial significa que el Proyecto 226 no será sancionado en los términos aprobados por la Asamblea Nacional.

Al ser devuelto al Legislativo, corresponde ahora a la Asamblea Nacional tramitar las objeciones formuladas por el Ejecutivo.

El futuro de la iniciativa dependerá de ese proceso y de las decisiones que adopte el Legislativo frente a las objeciones por inconveniencia e inexequibilidad.

Por lo tanto, el veto no significa que los cambios planteados por el Proyecto 226 hayan entrado en vigencia.

¿Se eliminan los descuentos actuales para jubilados?

Sectores de jubilados reaccionaron al veto del proyecto de Ley 226 sobre descuentos, y recordaron al Gobierno la propuesta de tener una propuesta aprobada antes del 31 de octubre. pic.twitter.com/Z0ZdoxWhtC — Telemetro Reporta (@TReporta) September 21, 2026

No. El veto al Proyecto 226 no deroga por sí mismo la Ley 6 de 1987.

La iniciativa buscaba modificar y adicionar artículos a esa legislación. Al ser objetada antes de convertirse en una nueva ley, las reformas propuestas no entran en vigor.

Por ello, los beneficios establecidos en la legislación actualmente vigente para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad no desaparecen automáticamente como consecuencia de este veto.

Gobierno, jubilados y empresarios ya analizaban cambios

Antes de conocerse la objeción, representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional, organizaciones de jubilados y el sector privado habían iniciado conversaciones para analizar ajustes o alternativas al Proyecto 226.

Entre los asuntos discutidos estaba la posibilidad de revisar el esquema de descuentos para mantener beneficios considerados prioritarios para los adultos mayores y, al mismo tiempo, evaluar su impacto sobre las micro y pequeñas empresas.

Entre las áreas planteadas durante esas conversaciones figuraban descuentos relacionados con energía eléctrica, transporte público, telefonía, servicios de salud y determinados artículos para adultos mayores.

El futuro de las modificaciones dependerá ahora del trámite que siga el proyecto tras las objeciones del Ejecutivo y de las eventuales alternativas que surjan del diálogo entre los sectores involucrados.