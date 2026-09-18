Presidente Mulino viaja a Nueva York para la Asamblea General de la ONU: esta será su agenda

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , viajará este sábado junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, a Nueva York, Estados Unidos, donde participará en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario tendrá una agenda que combinará encuentros diplomáticos, reuniones con representantes del sector financiero internacional y actividades destinadas a proyectar a Panamá ante inversionistas.

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Uno de los principales momentos de la visita será su discurso ante la Asamblea General de la ONU, previsto para el miércoles 23 de septiembre.

La Semana de Alto Nivel reúne en Nueva York a jefes de Estado y de Gobierno y contempla diferentes encuentros internacionales. Para el 23 de septiembre, Naciones Unidas tiene programada, entre otras actividades, una reunión de alto nivel sobre acción climática y transición justa.

¿Con qué líderes se reunirá Mulino en Nueva York?

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, viajará junto a su esposa Maricel Cohen de Mulino este sábado a Nueva York, donde participará en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), y sostendrá reuniones con líderes mundiales y… pic.twitter.com/8Of4s5aBQx — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Entre los encuentros previstos en la agenda del mandatario panameño figuran reuniones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Sánchez también estará en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Mulino también tiene previsto reunirse con presidentes de países del Mercosur, con quienes ha mantenido conversaciones esta semana relacionadas con la elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.

Reuniones con banca y empresarios

La agenda del presidente también tendrá un componente económico.

Mulino participará en foros empresariales organizados por el Council of the Americas (COA) y sostendrá un encuentro con Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup.

La reunión se realizará en la sede central de la entidad financiera, que mantiene operaciones e intereses en Panamá.

Estos encuentros se producen en momentos en que el Gobierno panameño ha colocado la competitividad y la atracción de inversiones entre los temas de su agenda económica. Esta semana, Mulino participó en el Foro Nacional para la Competitividad, donde planteó la necesidad de trabajar con el sector privado para fortalecer la posición del país.

Mulino participará en foro de Columbia University

Otra de las actividades confirmadas se realizará el martes 22 de septiembre, cuando Mulino participará en el World Leaders Forum de Columbia University.

La universidad confirmó que el mandatario participará de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., hora de Nueva York, en una conversación titulada Panama's Path: From Geographic Advantage to Global Competitiveness.

El encuentro abordará temas relacionados con crecimiento económico, comercio mundial, competitividad y el papel del Canal de Panamá dentro de la estrategia de desarrollo del país.

La visita a Nueva York tendrá como punto central la participación de Panamá en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero permitirá al mandatario mantener paralelamente una agenda diplomática y económica con actores internacionales.