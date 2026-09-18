Panamá Black Weekend: ¿Cuándo se realizará a nivel nacional?

Entre septiembre y octubre de cada año se realiza el Panamá Black Weekend, una actividad comercial que durante tres días consecutivos ofrece descuentos y promociones en distintos establecimientos del país. Generalmente, se desarrolla durante viernes, sábado y domingo.

Este año, el Panamá Black Weekend se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2026, por lo que comercios y centros comerciales ya se preparan para recibir a los consumidores.

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Durante el Panamá Black Weekend, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta el 70% en diferentes establecimientos.

Según explicó la presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), Bonny Sánchez, más de 3,000 establecimientos y 16 centros comerciales formarán parte de esta actividad.

Los comercios se preparan con anticipación mediante la organización de sus inventarios. Además, cada establecimiento participante contará con un logo que permitirá a los consumidores identificar los locales que forman parte del Panamá Black Weekend.

El Black Weekend impulsa el turismo

El Panamá Black Weekend también representa un movimiento importante para el turismo y la actividad comercial del país.

Según Nakdyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, y de acuerdo con las cifras mencionadas, esta actividad genera entre 80 y 85 millones de dólares y ha mantenido este movimiento económico a lo largo de los años.

Más de 3,000 establecimientos de 16 centros comerciales participarán este año en el Panamá Black Weekend, que se realizará el 2, 3 y 4 de octubre.

La @AcodecoPma realizará operativos de fiscalización de las promociones y recomendó a los consumidores conservar sus facturas. pic.twitter.com/RnPfs9sbw4 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 18, 2026

Recomendaciones

Ante la gran cantidad de personas que suele movilizarse durante estos días, las autoridades exhortan a la población a tomar medidas de precaución.

Se recomienda estar atentos a las pertenencias personales para evitar ser víctimas de carteristas, especialmente en lugares donde se registren aglomeraciones.

También es importante evitar llevar objetos o paquetes que llamen la atención y mantenerlos siempre bajo supervisión.

El Panamá Black Weekend se prepara para recibir a miles de compradores, la actividad representa una oportunidad para encontrar promociones, pero también mantengan las medidas de seguridad durante su recorrido por los comercios.