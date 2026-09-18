Panamá Black Weekend: ¿Cuándo se realizará a nivel nacional?

Entre septiembre y octubre de cada año se realiza el Panamá Black Weekend, una actividad comercial que durante tres días consecutivos ofrece descuentos y promociones en distintos establecimientos del país. Generalmente, se desarrolla durante viernes, sábado y domingo.
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Durante el Panamá Black Weekend, los consumidores podrán encontrar descuentos de hasta el 70% en diferentes establecimientos.
Según explicó la presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), Bonny Sánchez, más de 3,000 establecimientos y 16 centros comerciales formarán parte de esta actividad.
Los comercios se preparan con anticipación mediante la organización de sus inventarios. Además, cada establecimiento participante contará con un logo que permitirá a los consumidores identificar los locales que forman parte del Panamá Black Weekend.
El Black Weekend impulsa el turismo
El Panamá Black Weekend también representa un movimiento importante para el turismo y la actividad comercial del país.
Según Nakdyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, y de acuerdo con las cifras mencionadas, esta actividad genera entre 80 y 85 millones de dólares y ha mantenido este movimiento económico a lo largo de los años.
Recomendaciones
Ante la gran cantidad de personas que suele movilizarse durante estos días, las autoridades exhortan a la población a tomar medidas de precaución.
Se recomienda estar atentos a las pertenencias personales para evitar ser víctimas de carteristas, especialmente en lugares donde se registren aglomeraciones.
También es importante evitar llevar objetos o paquetes que llamen la atención y mantenerlos siempre bajo supervisión.
El Panamá Black Weekend se prepara para recibir a miles de compradores, la actividad representa una oportunidad para encontrar promociones, pero también mantengan las medidas de seguridad durante su recorrido por los comercios.