Pago del PASE-U y entrega de tarjetas este sábado 19 de septiembre de 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este sábado 19 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Panamá.
- Nicolle Garay
- Centro Educativo Betel
- Adventista Chilibre
- Escuela Emberá 2.60
- Escuela Cabima
- Escuela Emberá Purú
- Escuela María Henríquez.
- Escuela Unión Panamericana
- Más que Vencedores
- La Tranquila
- Escuela Victoriano Lorenzo
- Escuela Mono Congo
- Escuela Parara Purú
- Escuela Nuevo Caimitillo
- Escuela Villa Unida
- Escuela San Juan de Pequeni R.
- Escuela Peñas Blancas
- Escuela Quebrada Ancha
- Escuela José Artigas
- Escuela San Juan de Pequeni Indígena
- Adventista Nuevo México
- Escuela Domingo Romero
- Escuela María Latorre
- Escuela El Ñajú
- I.P.T. Chilibre
- Escuela John F. Kennedy
- John Locke
- Don Bosco Rural
- Escuela Santos Jorge
- Presidente Roosevelt
- Tomás Arias
- Instituto Andrés Bello
Centro de entrega
- Centro Comercial Los Andes, puerta principal.
Horario de atención
- De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.