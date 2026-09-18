Panamá Nacionales -  18 de septiembre de 2026 - 11:28

Pago del PASE-U y entrega de tarjetas este sábado 19 de septiembre de 2026

El IFARHU continuará este sábado 19 de septiembre con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Panamá.

Pagos del PASE-U. 

Pagos del PASE-U. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará este sábado 19 de septiembre con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Panamá.

Pago del PASE-U este 19 de septiembre

Provincia de Panamá - Panamá Norte

  1. Nicolle Garay
  2. Centro Educativo Betel
  3. Adventista Chilibre
  4. Escuela Emberá 2.60
  5. Escuela Cabima
  6. Escuela Emberá Purú
  7. Escuela María Henríquez.
  8. Escuela Unión Panamericana
  9. Más que Vencedores
  10. La Tranquila
  11. Escuela Victoriano Lorenzo
  12. Escuela Mono Congo
  13. Escuela Parara Purú
  14. Escuela Nuevo Caimitillo
  15. Escuela Villa Unida
  16. Escuela San Juan de Pequeni R.
  17. Escuela Peñas Blancas
  18. Escuela Quebrada Ancha
  19. Escuela José Artigas
  20. Escuela San Juan de Pequeni Indígena
  21. Adventista Nuevo México
  22. Escuela Domingo Romero
  23. Escuela María Latorre
  24. Escuela El Ñajú
  25. I.P.T. Chilibre
  26. Escuela John F. Kennedy
  27. John Locke
  28. Don Bosco Rural
  29. Escuela Santos Jorge
  30. Presidente Roosevelt
  31. Tomás Arias
  32. Instituto Andrés Bello

Centro de entrega

  • Centro Comercial Los Andes, puerta principal.

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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