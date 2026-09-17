Panamá crea el programa 'Abono pa' ti': otorgarán B/.3,000 para la compra de vivienda nueva

El Gobierno creó el Programa Nacional de Abono pa’ ti , una iniciativa que otorgará un aporte no reembolsable de B/.3,000 para facilitar la compra de viviendas nuevas en Panamá.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 35, promulgado este jueves 17 de septiembre en la Gaceta Oficial. El programa será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte del plan Panamá pa’ ti.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El beneficio podrá utilizarse para cubrir el abono inicial solicitado al tramitar un préstamo hipotecario destinado a la compra de una vivienda principal. El inmueble deberá ser nuevo y su precio no podrá superar los B/.80,000.

¿Cómo se entregará el aporte?

El dinero no será depositado ni entregado directamente al beneficiario. El MEF desembolsará los B/.3,000 al banco o a la entidad acreedora encargada del financiamiento hipotecario.

El aporte tendrá las siguientes características:

Será personal e intransferible.

Se concederá una sola vez.

No tendrá que ser reembolsado.

Solo podrá aplicarse a una vivienda nueva y principal.

El inmueble deberá tener un valor máximo de B/.80,000.

Requisitos para solicitar Abono pa’ ti

Entre las condiciones señaladas para acceder al programa se encuentran:

Registrarse mediante la plataforma Panamá Conecta.

Completar la solicitud correspondiente.

Contar con un préstamo hipotecario aprobado.

No haber recibido anteriormente este aporte u otro beneficio equivalente.

Cumplir los demás requisitos establecidos por el programa.

El Decreto Ejecutivo N.° 35 también advierte que la ejecución de la iniciativa dependerá de los fondos disponibles. Según su artículo 12, el MEF determinará en cada vigencia fiscal el monto máximo que podrá destinarse al programa.