Agroferias del viernes 18 de septiembre en Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 18 de septiembre en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del IMA del 18 de septiembre
Panamá Oeste
- Parque al lado de la iglesia San Nicolás de Bari, en Arraiján cabecera.
Bocas del Toro
- Terrenos de la Feria del Mar, en isla Colón.
Darién
- Junta Comunal de Barriales, en Río Congo, distrito de Santa Fe.
Panamá
- Cancha La 18 de Veranillo, en Belisario Porras, distrito de San Miguelito.
Los Santos
- Junta Comunal de Chupá, distrito de Macaracas.
Colón
- Predios de la Junta Comunal de Salud, distrito de Chagres.
Comarca Ngäbe Buglé
- Cuadro Deportivo de Alto de Jesús, distrito de Ñürüm.
Veraguas
- Terrenos de la Feria Internacional de Veraguas, en Soná cabecera.