Agroferias del viernes 18 de septiembre en Panamá

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este viernes 18 de septiembre en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferias del IMA del 18 de septiembre Panamá Oeste Parque al lado de la iglesia San Nicolás de Bari, en Arraiján cabecera. Bocas del Toro Terrenos de la Feria del Mar, en isla Colón. Darién Junta Comunal de Barriales, en Río Congo, distrito de Santa Fe. Panamá Cancha La 18 de Veranillo, en Belisario Porras, distrito de San Miguelito. Los Santos Junta Comunal de Chupá, distrito de Macaracas. Colón Predios de la Junta Comunal de Salud, distrito de Chagres. Comarca Ngäbe Buglé Cuadro Deportivo de Alto de Jesús, distrito de Ñürüm. Veraguas Terrenos de la Feria Internacional de Veraguas, en Soná cabecera. Aquí están las agroferias del IMA programadas para el 18 de septiembre.



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable



¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/eVlOPabAKj — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) September 16, 2026