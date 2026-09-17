Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2026 - 09:20

Gasolina y Diésel: Tabla de precios por provincia

Conoce la provincia que tendrá el precio más alto de la gasolina de 95, 91 y diésel, además de sus precios a nivel nacional desde el viernes 18 de septiembre

Gasolina y Diésel suben de precios

Gasolina y Diésel suben de precios

TReporta
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de este viernes 18 de septiembre de 2026, subirá el costo de la Gasolina y Diésel por provincia desde las 6:00 a.m. hasta el 2 de octubre del 2026.

Conoce los precios máximos por litro de la Gasolina y Diésel

Panamá - Colón

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.384
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.287
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.530

Arraiján - La Chorrera

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.387
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.289
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.532

Antón

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.390
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.292
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.535

Penonomé - Aguadulce - Divisa

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.392
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.294
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.537

Chitré - Santiago

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.397
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.300
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.543

Las Tablas

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.400
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.302
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.545

David

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.405
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.308
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.551

Frontera - Boquete

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.408
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.310
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.553

Volcán

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.411
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.313
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.556

Cerro Punta

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.413
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.316
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.559

Puerto Armuelles

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.416
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.318
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.561

Changuinola

  • Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.434
  • Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.337
  • Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.580

Finalmente, la entidad notificó que este mecanismo de actualización se realiza cada 14 días, debido a variables logísticas e internacionales.

Subirá el costo de la Gasolina y el Diésel.

Subirá el costo de la Gasolina y el Diésel.

En esta nota:
Seguir leyendo

Gasolina en Panamá: estos son los nuevos precios desde este viernes 18 de septiembre

Gasolina en Panamá: este viernes cambia el precio, ¿subirá o bajará?

Combustibles suben de precio desde este viernes: conoce los nuevos precios

Recomendadas

Más Noticias