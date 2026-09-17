Gasolina y Diésel: Tabla de precios por provincia

La Secretaría Nacional de Energía informó que a partir de este viernes 18 de septiembre de 2026, subirá el costo de la Gasolina y Diésel por provincia desde las 6:00 a.m. hasta el 2 de octubre del 2026.
Conoce los precios máximos por litro de la Gasolina y Diésel
Panamá - Colón
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.384
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.287
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.530
Arraiján - La Chorrera
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.387
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.289
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.532
Antón
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.390
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.292
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.535
Penonomé - Aguadulce - Divisa
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.392
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.294
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.537
Chitré - Santiago
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.397
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.300
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.543
Las Tablas
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.400
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.302
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.545
David
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.405
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.308
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.551
Frontera - Boquete
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.408
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.310
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.553
Volcán
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.411
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.313
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.556
Cerro Punta
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.413
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.316
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.559
Puerto Armuelles
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.416
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.318
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.561
Changuinola
- Gasolina 95 Centavos de Balboa por litro: 1.434
- Gasolina 91 Centavos de Balboa por litro: 1.337
- Diésel ULS Centavos de Balboa por litro: 1.580
Finalmente, la entidad notificó que este mecanismo de actualización se realiza cada 14 días, debido a variables logísticas e internacionales.