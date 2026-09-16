Gasolina en Panamá: este viernes cambia el precio, ¿subirá o bajará?

Los precios máximos de venta al público de la gasolina de 95 octanos, gasolina de 91 octanos y diésel bajo en azufre cambiarán a partir de este viernes 18 de septiembre de 2026. Durante el período vigente, correspondiente del 4 al 18 de septiembre, los tres principales combustibles registraron aumentos frente al período anterior.
¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Panamá?
Para el período vigente, los precios máximos de venta al público establecidos para Panamá y Colón son:
- Gasolina de 95 octanos: B/.1.28 por litro.
- Gasolina de 91 octanos: B/.1.19 por litro.
- Diésel bajo en azufre: B/.1.40 por litro.
Estos valores corresponden al período que finaliza este jueves 17 de septiembre.
¿Cuándo cambia el precio de la gasolina?
Los nuevos precios de la gasolina de 95 y 91 octanos, así como del diésel bajo en azufre, comenzarán a regir desde el viernes 18 de septiembre de 2026.
Por el momento, con la información disponible, todavía no se puede determinar si los nuevos precios representarán un aumento, una reducción o si se mantendrán sin cambios.
La variación podrá conocerse una vez sean publicados los precios oficiales correspondientes al nuevo período. Una vez divulgados, será posible comparar los nuevos valores con los actuales y determinar cuánto aumentará o disminuirá el costo de llenar el tanque.