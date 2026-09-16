Gasolina en Panamá: este viernes cambia el precio, ¿subirá o bajará?

Los precios máximos de venta al público de la gasolina de 95 octanos , gasolina de 91 octanos y diésel bajo en azufre cambiarán a partir de este viernes 18 de septiembre de 2026. Durante el período vigente, correspondiente del 4 al 18 de septiembre, los tres principales combustibles registraron aumentos frente al período anterior.

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¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Panamá?

Para el período vigente, los precios máximos de venta al público establecidos para Panamá y Colón son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.28 por litro.

B/.1.28 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.19 por litro.

B/.1.19 por litro. Diésel bajo en azufre: B/.1.40 por litro.

Estos valores corresponden al período que finaliza este jueves 17 de septiembre.

secenergiapanama

¿Cuándo cambia el precio de la gasolina?

Los nuevos precios de la gasolina de 95 y 91 octanos, así como del diésel bajo en azufre, comenzarán a regir desde el viernes 18 de septiembre de 2026.

Por el momento, con la información disponible, todavía no se puede determinar si los nuevos precios representarán un aumento, una reducción o si se mantendrán sin cambios.

La variación podrá conocerse una vez sean publicados los precios oficiales correspondientes al nuevo período. Una vez divulgados, será posible comparar los nuevos valores con los actuales y determinar cuánto aumentará o disminuirá el costo de llenar el tanque.