Atropello en la Avenida 12 de Octubre: conductor se da a la fuga

Un atropello se registra a esta hora en la Avenida 12 de Octubre, donde el conductor involucrado se dio a la fuga, según información preliminar.
Atropello en Avenida 12 de Octubre
En tanto, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) acudieron a la escena y procedieron con el cierre de la vía para facilitar la atención y dar inicio a las investigaciones.
Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del hecho y ubicar al conductor involucrado.
Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se mantiene la vía cerrada.