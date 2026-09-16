Panamá Nacionales -  16 de septiembre de 2026 - 08:01

Atropello en la Avenida 12 de Octubre: conductor se da a la fuga

Un atropello se registra en la Avenida 12 de Octubre. El conductor se dio a la fuga y autoridades mantienen la vía cerrada mientras investigan.

Atropello en la Avenida 12 de Octubre

Atropello en la Avenida 12 de Octubre

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un atropello se registra a esta hora en la Avenida 12 de Octubre, donde el conductor involucrado se dio a la fuga, según información preliminar.

Personal del Sume 911 llegó al lugar para brindar atención a la víctima.

Atropello en Avenida 12 de Octubre

En tanto, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) acudieron a la escena y procedieron con el cierre de la vía para facilitar la atención y dar inicio a las investigaciones.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del hecho y ubicar al conductor involucrado.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se mantiene la vía cerrada.

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