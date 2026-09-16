Atropello en la Avenida 12 de Octubre: conductor se da a la fuga

Un atropello se registra a esta hora en la Avenida 12 de Octubre, donde el conductor involucrado se dio a la fuga, según información preliminar.

Personal del Sume 911 llegó al lugar para brindar atención a la víctima.

Atropello en Avenida 12 de Octubre

A esta hora se registra un atropello en la Avenida 12 de Octubre. El conductor se dio a la fuga.



Personal del Sume 911 llegó al lugar para brindarle atención a la víctima y unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Operaciones de Tránsito cerraron la vía y darán… pic.twitter.com/V8dWulQmkZ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 16, 2026

En tanto, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) acudieron a la escena y procedieron con el cierre de la vía para facilitar la atención y dar inicio a las investigaciones.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del hecho y ubicar al conductor involucrado.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas mientras se mantiene la vía cerrada.