Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 14:46

PASE-U: ¿quiénes pueden activar y utilizar la aplicación Punch by Caja de Ahorros para el pago?

A través de la aplicación Punch de la Caja de Ahorros, se puede consultar el saldo disponible del PASE-U.

Aplicación Punch by Caja de Ahorros para el pago del PASE-U.

Aplicación Punch by Caja de Ahorros para el pago del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre la habilitación de la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros, una herramienta digital orientada a que los acudientes de los estudiantes beneficiarios gestionen los fondos del PASE-U.

De acuerdo con la institución, los fondos acreditados en la plataforma digital pueden utilizarse en los siguientes rubros y servicios autorizados:

  • Supermercados, farmacias y ópticas

  • Compra de uniformes y útiles escolares

  • Pago del servicio de transporte público en el Metro y Metrobús

A través de esta herramienta digital, los acudientes pueden consultar su saldo disponible y monitorear los movimientos de la cuenta en tiempo real. Adicionalmente, el documento cobrable se ha entregado en siete provincias, lo que permite a las familias con más de un estudiante en el sistema educativo recibir los desembolsos correspondientes, así como las asignaciones por puesto distinguido y concurso general.

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Procedimiento para activar la aplicación Punch by Caja de Ahorros

  • Descarga de la aplicación: Acceder a las tiendas digitales Google Play Store (Android) o App Store (iOS) y descargar la plataforma móvil Punch by Caja de Ahorros.

  • Registro de usuario: Seleccionar el país de residencia e ingresar un correo electrónico válido junto con el número de teléfono celular del acudiente.

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