PASE-U: ¿quiénes pueden activar y utilizar la aplicación Punch by Caja de Ahorros para el pago?

Aplicación Punch by Caja de Ahorros para el pago del PASE-U.

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre la habilitación de la aplicación móvil Punch by Caja de Ahorros, una herramienta digital orientada a que los acudientes de los estudiantes beneficiarios gestionen los fondos del PASE-U.

De acuerdo con la institución, los fondos acreditados en la plataforma digital pueden utilizarse en los siguientes rubros y servicios autorizados:

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