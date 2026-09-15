Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2026 - 11:28

Día Internacional de la Democracia: Panamá reafirma su compromiso con el Estado de derecho

Panamá reafirma su compromiso con la democracia, el fortalecimiento institucional, el Estado de derecho y una ciudadanía activa e informada.

Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En el marco del Día Internacional de la Democracia, Panamá reafirma su compromiso con la defensa del sistema democrático de gobierno, el fortalecimiento de sus instituciones y la plena vigencia del Estado de derecho.

La fecha también destaca la importancia de promover una participación ciudadana activa e informada como parte fundamental del funcionamiento de la democracia.

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Día Internacional de la Democracia: compromiso de Panamá

El compromiso contempla el fortalecimiento de las instituciones y el respeto de los principios que sustentan el sistema democrático, así como la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

El Día Internacional de la Democracia representa una oportunidad para destacar la importancia de contar con instituciones sólidas, el respeto al Estado de derecho y una ciudadanía informada y participativa.

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