Día Internacional de la Democracia: Panamá reafirma su compromiso con el Estado de derecho

En el marco del Día Internacional de la Democracia, Panamá reafirma su compromiso con la defensa del sistema democrático de gobierno, el fortalecimiento de sus instituciones y la plena vigencia del Estado de derecho.
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Día Internacional de la Democracia: compromiso de Panamá
El compromiso contempla el fortalecimiento de las instituciones y el respeto de los principios que sustentan el sistema democrático, así como la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
El Día Internacional de la Democracia representa una oportunidad para destacar la importancia de contar con instituciones sólidas, el respeto al Estado de derecho y una ciudadanía informada y participativa.