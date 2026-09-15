¿Buscas trabajo? Estas son las vacantes disponibles en el Cuarto Puente

Estas son las vacantes disponibles en el Cuarto Puente

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas vacantes laborales como parte del avance de uno de los principales proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente en el país.

Las oportunidades están dirigidas a estudiantes, técnicos y profesionales, e incluyen plazas temporales y permanentes.

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Vacantes disponibles en el Cuarto Puente

Entre las posiciones anunciadas se encuentran:

Mecánico industrial – mantenimiento y reparación de equipos.

Excavadora de largo alcance.

Traductor de campo (mandarín a español).

Inspector de HSE.

Ingeniero de cantidades.

Ingeniero estructural.

Ingeniero BIM.

Ingeniero civil de calidad (bilingüe).

Jefe encargado del departamento de HSE.

Reforzador.

Supervisor de planta de hielo.

Operador de grúa pórtica.

Armador de encofrado (carpintero).

Ingeniero civil de campo.

Handyman (área Oeste).

Asistente de finanzas.

Ingeniero de planificación y control de proyectos.

Albañiles.

Operador calificado de postensado.

Ayudante de cocina (área Oeste).

Auxiliar de limpieza (área de Balboa).

Aparejador de carga (rigger).

Conductor de camión de plataforma.

Armador de estructuras metálicas.

Electricista calificado.

Operador de miniexcavadora de 6 toneladas.

Carpinteros.

¡Estas son las vacantes activas esta semana en el #ConsorcioPanamáCuartoPuente!



Si estás interesado en formar parte del equipo, consulta los requisitos de cada posición y postúlate a través de la plataforma de MITRADEL.



¡Tu talento puede ser parte de esta gran obra! pic.twitter.com/u5x2pEAp1y — Consorcio Panamá Cuarto Puente (@CPCP_Oficial) September 14, 2026

Las vacantes abarcan áreas de ingeniería, construcción, mantenimiento, seguridad, operaciones, administración y servicios, por lo que existen oportunidades para distintos perfiles laborales.

Los interesados deben verificar los requisitos específicos de cada posición y el mecanismo establecido por el Consorcio Cuarto Puente para presentar su candidatura.