Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2026 - 18:04

Cuarto Puente sobre el Canal: avanzan trabajos de reubicación de las redes de agua potable

Los trabajos en el Cuarto Puente son parte del plan de reubicación de las redes de acueducto en esta infraestructura.

Trabajos en el Cuarto Puente sobre el Canal.

Trabajos en el Cuarto Puente sobre el Canal.

IDAAN

Este domingo culminaron los trabajos de interconexión de una línea de agua potable de 20 pulgadas y continuaron las labores en otra línea de 10 pulgadas, en el área de las pilas E13 a E15 del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Estas obras forman parte del plan de reubicación de las redes de acueducto en esta infraestructura.

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