Cuarto Puente sobre el Canal: avanzan trabajos de reubicación de las redes de agua potable

Este domingo culminaron los trabajos de interconexión de una línea de agua potable de 20 pulgadas y continúan los trabajos en otra línea de 10 pulgadas, en el área de las pilas E13 a E15 del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.



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