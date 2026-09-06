¿Ya le aparece el pago del Concurso General? IFARHU confirma desembolso mediante tarjeta

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, confirmó que la próxima semana iniciará el pago del Concurso General de Becas a todos los estudiantes beneficiados.
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De acuerdo con el IFARHU, tanto los estudiantes de colegios particulares como los universitarios recibirán la tarjeta de débito para el cobro del beneficio. Los becarios podrán retirar sus fondos en cajeros automáticos, al tratarse de asignaciones otorgadas por mérito académico.
El director explicó que a la fecha se han entregado más de 200,000 tarjetas para el pago de becas, lo que representa un desembolso de más de 35 millones de dólares. De este monto, ya se han utilizado 23 millones de dólares, distribuidos en un 70 % para compras en supermercados y un 30 % para útiles, uniformes, restaurantes y medicamentos.
Hasta el momento, el documento cobrable se ha entregado en siete provincias. A través de este mecanismo, los acudientes con más de un hijo en el sistema educativo recibirán las transferencias correspondientes, así como los pagos por puesto distinguido y concurso general.