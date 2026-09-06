¿Ya le aparece el pago del Concurso General? IFARHU confirma desembolso mediante tarjeta

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, confirmó que la próxima semana iniciará el pago del Concurso General de Becas a todos los estudiantes beneficiados.

Asimismo, informó que los beneficiarios tanto de este programa como del PASE-U posiblemente ya cuentan con el desembolso reflejado, en caso de que hayan retirado la nueva tarjeta de débito de la Caja de Ahorros.

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El director del @IFARHU, Carlos Godoy, anunció que para el mes de octubre se tiene programado el segundo pago del Pase-U, y a partir de la próxima semana las becas de Concurso General, por lo que aquellos acudientes que ya tienen la tarjeta podrán ver reflejado el desembolso.… pic.twitter.com/MkLP0qhUrg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 6, 2026

De acuerdo con el IFARHU, tanto los estudiantes de colegios particulares como los universitarios recibirán la tarjeta de débito para el cobro del beneficio. Los becarios podrán retirar sus fondos en cajeros automáticos, al tratarse de asignaciones otorgadas por mérito académico.

El director explicó que a la fecha se han entregado más de 200,000 tarjetas para el pago de becas, lo que representa un desembolso de más de 35 millones de dólares. De este monto, ya se han utilizado 23 millones de dólares, distribuidos en un 70 % para compras en supermercados y un 30 % para útiles, uniformes, restaurantes y medicamentos.

Hasta el momento, el documento cobrable se ha entregado en siete provincias. A través de este mecanismo, los acudientes con más de un hijo en el sistema educativo recibirán las transferencias correspondientes, así como los pagos por puesto distinguido y concurso general.