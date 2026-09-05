Próximo pago a jubilados y pensionados en septiembre 2026: estas son las fechas

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para el próximo pago correspondiente a septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de pagos de la institución. El cronograma establece fechas diferentes para quienes reciben sus pagos mediante ACH y para quienes cobran a través de cheques.

Para septiembre de 2026, la CSS estableció las siguientes fechas:

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ACH : viernes 18 de septiembre

Cheque: lunes 21 de septiembre.

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¿Cuáles son las próximas fechas de pago de la CSS?

El calendario también contempla los pagos correspondientes a octubre de 2026:

ACH: lunes 5 y lunes 19 de octubre.

lunes 5 y lunes 19 de octubre. Cheques: martes 6 y martes 20 de octubre.

Los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial de pagos de la CSS para verificar las fechas correspondientes a cada modalidad.

Qué debes hacer para cobrar la pensión en 2026

La CSS mantiene algunas disposiciones para los jubilados y pensionados al momento de realizar sus trámites y cobrar sus pagos.

Jubilados que viven en el extranjero

Los jubilados y pensionados que residen fuera de Panamá deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis meses del año, según las disposiciones de la CSS.

Horario para retirar los cheques

La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se realiza durante dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cédula vigente