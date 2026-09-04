Jubilados responden a Mulino y se preparan para reunión por proyecto que amplía sus descuentos

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortés aseguró que este sector está preparado para la reunión que sostendrán con diputados, en medio de la discusión generada por el proyecto de Ley 226, que amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores.

Cortés reaccionó a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien se ha referido al proyecto y a la posibilidad de encontrar una salida a las diferencias surgidas en torno a la iniciativa. El dirigente manifestó que, a partir del mensaje del mandatario, entiende que el proyecto no sería vetado.

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“De acuerdo al mensaje del Presidente, yo debo entender que no va a vetar el proyecto”, expresó Cortés. “De acuerdo al mensaje del Presidente, yo debo entender que no va a vetar el proyecto”, expresó Cortés.

Jubilados responden al presidente Mulino

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, reaccionó a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el proyecto de ley que amplía los beneficios a jubilados, y dijo que ya se preparan para la reunión con los diputados.



"De acuerdo al mensaje… pic.twitter.com/BUu4QnOpAT — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2026

El representante de los jubilados defendió además el proceso de discusión de la iniciativa y rechazó que se trate de un proyecto inconsulto, como habría señalado el presidente Mulino.

“No, señor Presidente, este proyecto se discutió casi un año para estar donde está ahora, no es un proyecto inconsulto”, afirmó. “No, señor Presidente, este proyecto se discutió casi un año para estar donde está ahora, no es un proyecto inconsulto”, afirmó.

La posición de Cortés se produce mientras continúa el debate sobre los beneficios contemplados en el proyecto de Ley 226 y su impacto, especialmente ante las preocupaciones expresadas por sectores empresariales.

Presidente Mulino reaciona

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló que poner en marcha la nueva ley que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores no será una tarea sencilla, por lo que la próxima semana sostendrá una reunión con representantes de los sectores involucrados para escuchar sus planteamientos.

Los jubilados han insistido en que la iniciativa busca ampliar beneficios que consideran necesarios para este sector de la población. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y modifica y adiciona artículos de la Ley 6 de 1987, relacionada con los beneficios para jubilados.

Ahora, la atención está puesta en las conversaciones entre los representantes de los jubilados, diputados y el Ejecutivo, mientras se define el futuro de la iniciativa.