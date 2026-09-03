Panamá Nacionales -  3 de septiembre de 2026 - 12:18

Presidente Mulino pide responsabilidad a los diputados ante proyecto de beneficios para jubilados

El presidente Mulino calificó la propuesta como compleja y recordó que dispone de un plazo de 30 días calendario para sancionar o vetar la iniciativa.

Presidente Mulino programa reunión con jubilados. 

Presidente Mulino programa reunión con jubilados. 

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 3 de septiembre a la reunión que sostendrá la próxima semana con representantes de diversos sectores, con el propósito de "encontrar una fórmula de advenimiento" sobre el proyecto de ley que amplía los beneficios a jubilados y pensionados.

Asimismo, hizo un llamado a los diputados para que “dentro de la capacidad que tienen de legislar, se legisle con responsabilidad. Uno no puede andar tirando leyes por ahí sin saber de dónde van a salir los recursos”.

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El mandatario calificó la propuesta como compleja y recordó que dispone de un plazo de 30 días calendario para sancionar o vetar la iniciativa. Finalmente, indicó que a través de estos encuentros se busca definir mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la norma a largo plazo sin comprometer la estabilidad económica del país.

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