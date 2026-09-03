Presidente Mulino pide responsabilidad a los diputados ante proyecto de beneficios para jubilados

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se refirió este jueves 3 de septiembre a la reunión que sostendrá la próxima semana con representantes de diversos sectores, con el propósito de "encontrar una fórmula de advenimiento" sobre el proyecto de ley que amplía los beneficios a jubilados y pensionados.

Asimismo, hizo un llamado a los diputados para que “dentro de la capacidad que tienen de legislar, se legisle con responsabilidad. Uno no puede andar tirando leyes por ahí sin saber de dónde van a salir los recursos”.

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El mandatario calificó la propuesta como compleja y recordó que dispone de un plazo de 30 días calendario para sancionar o vetar la iniciativa. Finalmente, indicó que a través de estos encuentros se busca definir mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la norma a largo plazo sin comprometer la estabilidad económica del país.

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