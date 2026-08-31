Presidente Mulino sanciona ley que exonera de ITBI la primera vivienda nueva de hasta B/.120 mil

Presidente José Raúl Mulino.

Por Ana Canto El presidente José Raúl Mulino, sancionó la Ley 546 de 31 de agosto de 2026, la cual exonera del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la compra de la primera vivienda nueva cuyo valor no supere los B/. 120,000.00.

La normativa establece que este beneficio fiscal otorga una exención equivalente a los primeros B/. 120,000.00 de la base imponible. Asimismo, cuando el valor de la vivienda nueva supere dicha suma sin exceder los B/. 200,000.00, el impuesto se calculará únicamente sobre la porción que sobrepase el límite exento.

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