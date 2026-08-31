El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026.
Panamá Nacionales - 31 de agosto de 2026 - 11:55
IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras esta semana
El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados del lunes 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026.
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Trabajos del IDAAN para esta semana
Provincia de Chiriquí
- Los Algarrobos
- San Bartolo
- Barú
- Dolega
- Santa Marta
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Bocas del Toro
- Nuevo Paraíso
- Quebrada Nugua
Provincia de Darién
- Yaviza
Panamá Este
- Chepo
Provincia de Veraguas
- Santiago
- Soná
Panamá Oeste
- Jaime Díaz Quintero
Metropolitana
- Centenario de Pacora
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