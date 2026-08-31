Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2026 - 11:55

IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras esta semana

El IDAAN anunció el calendario de trabajos programados del lunes 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026.

IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras.

IDAAN anuncia mantenimiento en plantas potabilizadoras.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), informó el calendario de trabajos programados de mantenimiento en las plantas potabilizadoras, durante la semana del lunes 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Chiriquí

  • Los Algarrobos
  • San Bartolo
  • Barú
  • Dolega
  • Santa Marta

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Bocas del Toro

  • Nuevo Paraíso
  • Quebrada Nugua

Provincia de Darién

  • Yaviza

Panamá Este

  • Chepo

Provincia de Veraguas

  • Santiago
  • Soná

Panamá Oeste

  • Jaime Díaz Quintero

Metropolitana

  • Centenario de Pacora

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