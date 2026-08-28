Potabilizadora Jaime Díaz Quintero queda fuera de operaciones: IDAAN atiende rotura de tubería

La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, en La Chorrera, se encuentra fuera de operaciones debido a la rotura de una tubería ubicada en el cuarto de dosificadores. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que personal técnico se encuentra atendiendo la incidencia para realizar las labores necesarias y procurar la recuperación del sistema.