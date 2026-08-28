Panamá Oeste Nacionales -  28 de agosto de 2026 - 08:20

Potabilizadora Jaime Díaz Quintero queda fuera de operaciones: IDAAN atiende rotura de tubería

La potabilizadora Jaime Díaz Quintero de La Chorrera está fuera de operaciones por la rotura de una tubería. IDAAN atiende la incidencia.

IDAAN atiende rotura de tubería

IDAAN atiende rotura de tubería

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero, en La Chorrera, se encuentra fuera de operaciones debido a la rotura de una tubería ubicada en el cuarto de dosificadores. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que personal técnico se encuentra atendiendo la incidencia para realizar las labores necesarias y procurar la recuperación del sistema.

Potabilizadora del IDAAN Jaime Díaz Quintero está fuera de operaciones

Por el momento, la entidad no ha informado un horario específico para la culminación de los trabajos ni para el restablecimiento del servicio. El IDAAN recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales de información mientras avanzan las labores de reparación.

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