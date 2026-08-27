¡Ganaste en la Lotería Fiscal! Conoce si eres uno de los afortunados del sorteo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 25 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Mall Paseo Central, en la provincia de Herrera, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.
Ganadores de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/. 10,000.00
- José Campos
- Yarismeth Ojo
- Kenia Rodríguez
- Arsenia Espino
- Arnulfo Villarreal
Ganadores de B/. 5,000.00
- Alexander Cruz
- Aura Bosquez
- Valentín Samaniego
- María Díaz
- Leonardo Vergara
- Leidis Vergara
- Eliecer Gutiérrez
- Yaremis Campos
- Lourdes Saavedra
- Juan Carlos Wang
Ganadores de B/. 1,000.00
- Agustín Delgado
- Pedro Garay
- Osmara Maite Pinzón
- Otilia Escudero
- Ana De Gracia
- José Ignacio Mejía
- Gilberto González
- Michel Castillo
- Raquel Villarreal
- Nuria Melva Afú
¿Cómo cobrar el premio de la Lotería Fiscal Regional?
Para recibir su premio, cada ganador deberá seguir el siguiente procedimiento:
- Entregar en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la certificación de su cuenta bancaria y una copia de su cédula de identidad personal.
- Aguardar a que el MEF inicie el trámite administrativo para efectuar el depósito correspondiente.