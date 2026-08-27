Herrera Nacionales -  27 de agosto de 2026 - 15:40

¡Ganaste en la Lotería Fiscal! Conoce si eres uno de los afortunados del sorteo

El nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

 Sorteo de la Lotería Fiscal en Herrera.

 Sorteo de la Lotería Fiscal en Herrera.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 25 de agosto el sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Mall Paseo Central, en la provincia de Herrera, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias Herrera, Los Santos y Coclé, quienes se repartieron incentivos de B/. 10,000.00, B/. 5,000.00 y B/. 1,000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  1. José Campos
  2. Yarismeth Ojo
  3. Kenia Rodríguez
  4. Arsenia Espino
  5. Arnulfo Villarreal

Ganadores de B/. 5,000.00

  1. Alexander Cruz
  2. Aura Bosquez
  3. Valentín Samaniego
  4. María Díaz
  5. Leonardo Vergara
  6. Leidis Vergara
  7. Eliecer Gutiérrez
  8. Yaremis Campos
  9. Lourdes Saavedra
  10. Juan Carlos Wang

Ganadores de B/. 1,000.00

  1. Agustín Delgado
  2. Pedro Garay
  3. Osmara Maite Pinzón
  4. Otilia Escudero
  5. Ana De Gracia
  6. José Ignacio Mejía
  7. Gilberto González
  8. Michel Castillo
  9. Raquel Villarreal
  10. Nuria Melva Afú

¿Cómo cobrar el premio de la Lotería Fiscal Regional?

Para recibir su premio, cada ganador deberá seguir el siguiente procedimiento:

  • Entregar en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la certificación de su cuenta bancaria y una copia de su cédula de identidad personal.
  • Aguardar a que el MEF inicie el trámite administrativo para efectuar el depósito correspondiente.

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