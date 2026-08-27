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Director de la Policía confirma 12 homicidios en la última semana

La Policía Nacional desarrolla un operativo antidrogas en las zonas costeras del país, como parte de las labores para contrarrestar el trasiego de narcóticos. El director general, Jaime Fernández, explicó que de un total de 180 pandillas identificadas al inicio de su gestión, se ha logrado desarticular un total de 59 pandillas, aunque reconoció que en la última semana se han registrado 12 homicidios, presuntamente vinculados a estos grupos.