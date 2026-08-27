Mulino lanza advertencia desde Darién y refuerza a Senafront con equipos por B/.785 mil

El presidente de la República, José Raúl Mulino , entregó equipos e implementos por B/.785,656.89 al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y ordenó reforzar la vigilancia en la frontera entre Panamá y Colombia para impedir el ingreso de grupos criminales al territorio nacional.

La entrega se realizó durante el Consejo de Gabinete Ampliado en Tortí, Chepo, donde el mandatario reiteró que las zonas apartadas de Darién también forman parte de la estrategia nacional de seguridad.

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¿Qué equipos recibió Senafront?

La inversión contempla equipos destinados a mejorar la movilidad, vigilancia, protección y capacidad de respuesta de las unidades desplegadas en Panamá Este y las zonas fronterizas.

Entre los implementos entregados se encuentran:

Vehículos tipo pick-up.

Motocicletas.

Drones.

Uniformes.

Botas.

Chalecos reflectivos.

Mochilas tácticas.

Mulino destacó la labor de los organismos de seguridad y reiteró su respaldo a Senafront en las operaciones para controlar la frontera y evitar el ingreso de grupos armados y organizaciones criminales desde Colombia.

Mulino ordena aumentar el patrullaje fronterizo

El mandatario explicó que desde hace aproximadamente tres semanas impartió instrucciones para incrementar el patrullaje en la zona fronteriza.

Según Mulino, la medida busca prevenir el ingreso a Panamá de integrantes de grupos que operan en territorio colombiano.

“Ya nosotros vivimos y sufrimos lo que es la injerencia y la toma de nuestro territorio hace unos años por parte de estos grupos”, señaló el presidente, quien insistió en la necesidad de evitar que estos actores crucen hacia territorio panameño. “Ya nosotros vivimos y sufrimos lo que es la injerencia y la toma de nuestro territorio hace unos años por parte de estos grupos”, señaló el presidente, quien insistió en la necesidad de evitar que estos actores crucen hacia territorio panameño.

Senafront reporta reducción de homicidios en Panamá Este

Durante la actividad, el director general de Senafront, Larry Solís Velásquez, presentó los resultados de la Tercera Brigada Panamá Este.

De acuerdo con las cifras expuestas, los homicidios en su área de responsabilidad pasaron de 14 casos en 2025 a uno en 2026, mientras también se reportó un incremento en las aprehensiones y acciones operacionales.

La institución también informó sobre proyectos para ampliar su presencia en la región mediante la construcción de nuevas instalaciones en Higueronal y Piriatí.

Senafront reforzará lucha contra el hurto pecuario

Solís también destacó las acciones contra el hurto pecuario, que incluyen patrullajes terrestres y fluviales, puestos de control, labores de inteligencia, análisis y coordinación con productores y comunidades.

La estrategia busca fortalecer el control territorial y la presencia del Estado, además de mejorar la respuesta de las unidades de seguridad en Panamá Este.