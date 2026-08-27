Pago de jubilados y pensionados CSS: días de depósito por ACH y cheque

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el pago correspondiente a septiembre de 2026.
Contenido de interés: CSS: más de 6,000 jubilados continúan trabajando en la institución
¿Cuándo pagará la CSS a jubilados y pensionados?
La fecha establecida en el calendario para el pago de septiembre es la siguiente:
ACH
- 4 de septiembre de 2026
- 18 de septiembre de 2026
Cheque
- 4 de septiembre de 2026
- 21 de septiembre de 2026
Es decir, tanto quienes reciben el dinero mediante ACH como quienes cobran mediante cheque tienen programado el pago para el mismo día.
¿Qué deben saber los jubilados y pensionados?
Conocer la fecha con anticipación permite a los beneficiarios organizar sus gastos y compromisos financieros correspondientes al mes de septiembre.
Los jubilados y pensionados deben tomar en cuenta que se trata de la fecha programada por la CSS para el desembolso. La disponibilidad efectiva de los fondos puede depender de los procesos correspondientes a cada modalidad de pago.