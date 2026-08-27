Pago de jubilados y pensionados CSS: días de depósito por ACH y cheque

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen fecha para recibir el pago correspondiente a septiembre de 2026.

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, los beneficiarios que reciben sus jubilaciones o pensiones mediante ACH y cheque tienen programado el desembolso para el viernes 4 de septiembre de 2026.

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¿Cuándo pagará la CSS a jubilados y pensionados?

La fecha establecida en el calendario para el pago de septiembre es la siguiente:

ACH

4 de septiembre de 2026

18 de septiembre de 2026

Cheque

4 de septiembre de 2026

21 de septiembre de 2026

Vitaly Gariev - Unsplash

Es decir, tanto quienes reciben el dinero mediante ACH como quienes cobran mediante cheque tienen programado el pago para el mismo día.

¿Qué deben saber los jubilados y pensionados?

Conocer la fecha con anticipación permite a los beneficiarios organizar sus gastos y compromisos financieros correspondientes al mes de septiembre.

Los jubilados y pensionados deben tomar en cuenta que se trata de la fecha programada por la CSS para el desembolso. La disponibilidad efectiva de los fondos puede depender de los procesos correspondientes a cada modalidad de pago.