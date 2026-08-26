Eclipse Lunar Actualidad -  26 de agosto de 2026 - 15:53

Eclipse lunar este jueves 27 de agosto: hora y cómo verlo en Panamá

La observación del eclipse lunar es totalmente segura y no requiere el uso de filtros ni protectores oculares.

Eclipse lunar en Panamá.

Eclipse lunar en Panamá.

@oaputp
Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 27 y viernes 28 de agosto, Panamá será escenario de un eclipse lunar en el que el satélite se teñirá de rojo. El fenómeno astronómico, que iniciará desde las 8:00 p. m., alcanzará una visibilidad del 93 %.

Horarios del eclipse lunar

  • 8:23 p. m.: Inicio de la fase penumbral.

  • 9:33 p. m.: Inicio del eclipse parcial.

  • 11:12 p. m.: Punto máximo del eclipse.

  • 12:51 a. m. (28 de agosto): Fase del último contacto.

  • 2:01 a. m. (28 de agosto): Fin del eclipse.

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Regiones donde será visible:

  • América

  • África

  • Europa

  • Pacífico Oriental

La observación del evento es totalmente segura y no requiere el uso de filtros ni protectores oculares. Aunque el fenómeno se apreciará a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá observar con mayor detalle la sombra sobre la superficie lunar.

El Centro Regional de Coclé de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en conjunto con el AstroClub Stella Nova y la Dirección de Innovación y Aprendizaje Científico (Dinace), invitan a la ciudadanía a presenciar esta actividad. Las puertas estarán abiertas desde las 8:30 p. m. y la entrada será gratuita.

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