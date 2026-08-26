Eclipse lunar este jueves 27 de agosto: hora y cómo verlo en Panamá

Eclipse lunar en Panamá. @oaputp

Por Ana Canto Este jueves 27 y viernes 28 de agosto, Panamá será escenario de un eclipse lunar en el que el satélite se teñirá de rojo. El fenómeno astronómico, que iniciará desde las 8:00 p. m., alcanzará una visibilidad del 93 %.

Horarios del eclipse lunar 8:23 p. m.: Inicio de la fase penumbral.

9:33 p. m.: Inicio del eclipse parcial.

11:12 p. m.: Punto máximo del eclipse.

12:51 a. m. (28 de agosto): Fase del último contacto.

2:01 a. m. (28 de agosto): Fin del eclipse. View this post on Instagram Regiones donde será visible: América

África

Europa

Pacífico Oriental La observación del evento es totalmente segura y no requiere el uso de filtros ni protectores oculares. Aunque el fenómeno se apreciará a simple vista, el uso de binoculares o telescopios permitirá observar con mayor detalle la sombra sobre la superficie lunar.

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El Centro Regional de Coclé de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en conjunto con el AstroClub Stella Nova y la Dirección de Innovación y Aprendizaje Científico (Dinace), invitan a la ciudadanía a presenciar esta actividad. Las puertas estarán abiertas desde las 8:30 p. m. y la entrada será gratuita. View this post on Instagram