Detienen en Chiriquí a conductor de plataforma digital acusado de abusar sexualmente de dos mujeres

Detienen en Chiriquí a conductor de plataforma digital.

La Policía Nacional aprehendió en la provincia de Chiriquí a un hombre de 27 años, dedicado a prestar servicio de transporte a través de plataformas digitales, acusado de abusar sexualmente de dos mujeres.

A solicitud del Ministerio Público, a un juez de garantías le decretó la medida cautelar de detención provisional mientras se desarrollan las investigaciones.

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De acuerdo con las denuncias presentadas por las víctimas, el sujeto las privaba de su libertad dentro del vehículo para posteriormente cometer la agresión sexual.

Las autoridades mantienen las investigaciones tras recibir varios reportes sobre personas que utilizan servicios de transporte y acarreo como medio para captar a sus víctimas.