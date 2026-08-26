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Apede respalda declaratoria del estado de emergencia, pero garantizando los controles

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) Alberto López Tom, calificó como muy positiva la decisión de declarar el estado de emergencia por el Fenómeno de El Niño, ya que la crisis no espera y las ventana para tomar las acciones preventivas será en los próximos dos meses, sin embargo consideró que se deben garantizar los controles y la previsión.