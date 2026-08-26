IMA anuncia cierre temporal de tienda del pueblo en La Villa de Los Santos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el viernes 28 de agosto la tienda permanente ubicada en La Villa de Los Santos permanecerá cerrada. La medida responde a lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N.° 009, el cual declara el día feriado por la celebración del co-patrono San Agustín de Hipona y establece el cierre de las oficinas públicas.