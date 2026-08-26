Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 12:02

IMA anuncia cierre temporal de tienda del pueblo en La Villa de Los Santos

El IMA ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes causados e invitó a los usuarios a acudir a la tienda de Las Tablas.

IMA anuncia cierre temporal de tienda del pueblo. 

IMA anuncia cierre temporal de tienda del pueblo. 

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que el viernes 28 de agosto la tienda permanente ubicada en La Villa de Los Santos permanecerá cerrada. La medida responde a lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N.° 009, el cual declara el día feriado por la celebración del co-patrono San Agustín de Hipona y establece el cierre de las oficinas públicas.

La entidad ofreció disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes causados e invitó a los usuarios a acudir a la tienda situada en el distrito de Las Tablas.

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