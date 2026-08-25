Panamá Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 10:31

Agroferias del IMA: estos son los lugares donde venderán 20 libras de arroz por $5

El IMA anunció los lugares donde realizará las Agroferias este miércoles 26 de agosto del 2026. Las ventas iniciarán con productos de la canasta básica.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 26 de agosto, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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Agroferias del miércoles 26 de agosto

Veraguas

  • Al lado de la Capilla de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas
  • Casa Comunal de Cañazas Abajo, en La Raya de Santa María, distrito de Santiago

Panamá Oeste

  • Cancha de Bique, en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján

Herrera

  • Casa Comunal de París, en el distrito de Parita

Chiriquí

  • Infoplaza de Bocalatún, en Guayabal, distrito de Boquerón

Colón

  • Plaza Bomba Market, en Nueva Providencia, distrito de Colón

Panamá Este

  • Jardín Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

Los Santos

  • Parque de Pedasí, en el distrito de Pedasí

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