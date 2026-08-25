Agroferias del IMA: estos son los lugares donde venderán 20 libras de arroz por $5

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 26 de agosto, en diferentes regiones del país.
Tema de interés: PASE-U: ni casinos, ni licor, ni combustible; estos son los usos prohibidos de la nueva tarjeta por el IFARHU
Agroferias del miércoles 26 de agosto
Veraguas
- Al lado de la Capilla de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas
- Casa Comunal de Cañazas Abajo, en La Raya de Santa María, distrito de Santiago
Panamá Oeste
- Cancha de Bique, en Cerro Silvestre, distrito de Arraiján
Herrera
- Casa Comunal de París, en el distrito de Parita
Chiriquí
- Infoplaza de Bocalatún, en Guayabal, distrito de Boquerón
Colón
- Plaza Bomba Market, en Nueva Providencia, distrito de Colón
Panamá Este
- Jardín Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo
Los Santos
- Parque de Pedasí, en el distrito de Pedasí