Operativo Secuela: más de 10 personas son aprehendidas por presunta pandilla en Río Abajo

Más de 10 personas presuntamente vinculadas a una pandilla que operaba en Río Abajo fueron aprehendidas durante el operativo Secuela , desarrollado por unidades de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal estaría relacionada con diferentes actividades delictivas que se habrían registrado en este sector de la ciudad de Panamá.

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Operativo Secuela: ¿De qué delitos se les vincula?

Según la información proporcionada por las autoridades, los aprehendidos estarían presuntamente relacionados con una estructura dedicada a actividades como:

Delitos relacionados con drogas.

Homicidios.

Posesión y tráfico de armas.

Robo de vehículos.

Robos a mano armada.

Más de 10 personas presuntamente vinculadas a una pandilla que operaba en Río Abajo, fueron aprehendidas por la @policiadepanama y el Ministerio Público mediante el operativo Secuela.



La estructura criminal está relacionada a delitos de drogas, homicidios, posesión y tráfico de… pic.twitter.com/hnkpSuDCLt — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

El operativo fue denominado Secuela y permitió ubicar y aprehender a más de una decena de personas que ahora deberán enfrentar las diligencias correspondientes dentro de la investigación.

Investigación queda en manos del Ministerio Público

Tras las aprehensiones, los sospechosos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial y determinar su posible responsabilidad en los delitos que se investigan.

La operación forma parte de las acciones desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público contra estructuras dedicadas presuntamente a actividades delictivas en distintos sectores del país.

Las autoridades deberán presentar ante un juez los elementos que sustenten las acusaciones y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.