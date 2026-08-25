LPF: Así marcha la tabla de posiciones y calendario de partidos de la Jornada 6

La Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa dejando movimientos importantes en las tablas de posiciones de las conferencias Este y Oeste.
Tabla de posiciones de la Conferencia Este y Oeste
Calendario de partidos en la jornada 6
Viernes 28 de agosto
- Tauro vs Club Atlético Independiente
Sábado 29 de agosto
- San Francisco vs Plaza Amador
- Club Deportivo Universitario vs Árabe Unido
Domingo 30 de agosto
- Sporting San Miguelito y Herrera F.C.
- Unión Coclé vs Alianza FC
Lunes 31 de agosto
- UMECIT FC vs Veraguas United