FÚTBOL Deportes -  25 de agosto de 2026 - 09:27

LPF: Así marcha la tabla de posiciones y calendario de partidos de la Jornada 6

Conoce cómo marcha la tabla de posiciones de la LPF tras la Jornada 5 del Apertura 2026, con Plaza Amador como líder de la Conferencia Este.

LPF: tabla de posiciones y calendario de partidos Jornada 6

LPF: tabla de posiciones y calendario de partidos Jornada 6

LPF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa dejando movimientos importantes en las tablas de posiciones de las conferencias Este y Oeste.

Tabla de posiciones de la Conferencia Este y Oeste

Calendario de partidos en la jornada 6

Viernes 28 de agosto

  • Tauro vs Club Atlético Independiente

Sábado 29 de agosto

  • San Francisco vs Plaza Amador
  • Club Deportivo Universitario vs Árabe Unido

Domingo 30 de agosto

  • Sporting San Miguelito y Herrera F.C.
  • Unión Coclé vs Alianza FC

Lunes 31 de agosto

  • UMECIT FC vs Veraguas United

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