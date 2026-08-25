Futbol Deportes -  25 de agosto de 2026 - 09:58

Panamá vs. India: la Selección ya tiene fecha para su primer amistoso tras el Mundial 2026

La Selección de Panamá enfrentará a India el 26 de septiembre de 2026, en su primer amistoso internacional tras disputar el Mundial 2026.

Selección de Panamá enfrentará a India el 26 de septiembre de 2026

Selección de Panamá enfrentará a India el 26 de septiembre de 2026

@fepafut
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá volverá a la acción internacional después de su participación en la Copa Mundial 2026 y tendrá a India como su próximo rival.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que ambos equipos se medirán el 26 de septiembre de 2026, como parte de la próxima fecha FIFA. El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa para la Marea Roja, que retomará su actividad internacional después de disputar el Mundial 2026.

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Panamá prepara su regreso a las canchas

El amistoso ante India forma parte de la programación internacional de Panamá para la ventana FIFA de septiembre.

Para la Sele, este compromiso representa una oportunidad para mantener el ritmo competitivo y comenzar a preparar los próximos desafíos internacionales después de su participación mundialista. Panamá disputó el Mundial 2026, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

¿Cuándo jugará Panamá contra India?

  • Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026
  • Panamá vs. India
  • Partido amistoso internacional
  • Fecha FIFA

El duelo se disputará durante la ventana internacional de septiembre-octubre. Información publicada en India también sitúa el encuentro durante el fin de semana del 26-27 de septiembre.

La gira permitirá al equipo dirigido por Thomas Christiansen continuar su preparación y evaluar a nuevos jugadores de cara a los próximos retos de la Selección.

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