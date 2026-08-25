El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega a nivel nacional de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el cobro del programa PASE-U .

De acuerdo con la entidad, se detectaron intentos de uso en comercios no autorizados, entre ellos casinos y centros de apuestas. Por esta razón, el instituto hizo un llamado a los acudientes y tutores para que inviertan el recurso de forma responsable en la educación de los estudiantes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

PASE-U: ¿Para qué puedes utilizar la tarjeta de débito de Caja de Ahorros?

Compra de alimentos en supermercados

Medicamentos en farmacias

Útiles escolares en locales comerciales

El IFARHU iniciará esta semana una nueva jornada de entrega de tarjetas en las provincias de Panamá, Darién y Panamá Oeste.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta