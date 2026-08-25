El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega a nivel nacional de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el cobro del programa PASE-U.
PASE-U: ¿Para qué puedes utilizar la tarjeta de débito de Caja de Ahorros?
- Compra de alimentos en supermercados
- Medicamentos en farmacias
- Útiles escolares en locales comerciales
El IFARHU iniciará esta semana una nueva jornada de entrega de tarjetas en las provincias de Panamá, Darién y Panamá Oeste.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
-
Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.